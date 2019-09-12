Россия пригласила руководство Израиля на празднование 75-летия Победы

Российская Федерация пригласила руководство Израиля на торжественные мероприятия в честь 75-летия со дня Победы в Великой Отечественной войне. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Ранее президент Израиля пригласил российского лидера Владимира Путина в Израиль на памятные мероприятия, связанные с освобождением советскими войсками лагеря Освенцим. Путин ответил согласием и передал своему израильскому коллеге, что с удовольствием приедет.

Вместе с тем Путин добавил, что в рамках возможного визита можно было бы провести открытие мемориала жителям блокадного Ленинграда в Иерусалиме. Памятные мероприятия в Израиле пройдут в начале 2020 года.