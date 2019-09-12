Привет, ромашки: вечные льды Арктики сменились оазисами из весенних цветов

Зеленые оазисы появились на местах активного таяния мерзлоты, где зафиксирована аномальная для тундры продуктивность биосистем. Новый феномен удалось сделать томским ученым во время недавней экспедиции на Ямал.

Исследователи отмечают, что такая «вспышка жизни» в арктической тундре могла произойти из-за так называемого вытаивания подземного льда с последующим неравномерным проседанием почвы.

Как уточняется в пресс-службе Томского государственного университета, нарушенная вечная мерзлота в ходе таяния начала отдавать почве элементы минерального питания, содержавшихся в глубоких мерзлых слоях.

«Это обогатило почвы», - говорится в публикации.

В результате в Арктике образовались бугры, покрытые коврами трав и цветов. Так же в таких местах стали прорастать ромашки, одуванчики и полынь, а также злаки и ивы. Все эти растения разносят по тундре ветер и животные. Позже на буграх поселились дождевые черви - для них растительность и вовсе служит хорошей пищей. Однако такие «новоселы» на благо почвы, поскольку они еще больше повышают ее плодородие.

По словам старшего научного сотрудника лаборатории ТГУ Сергея Лойко, климатический потенциал арктической зоны России «сильно недооценен».

«Феномен, который мы обнаружили, свидетельствует о том, что даже в условиях короткого вегетационного периода можно получать богатый урожай травы и кустарников и использовать их для кормов», - сообщил он.

Недавно удивительное открытие российских ученых получило свое подтверждение: в арктической акватории России были обнаружены сразу пять новых островов.