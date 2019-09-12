«Возмутительное решение»: посольство РФ в Чехии о ситуации с памятником Коневу

Посольство РФ в Чехии раскритиковало решение властей Праги о переносе памятника маршалу Коневу. Вместе с тем в дипломатической миссии отметили, что данный шаг не стал неожиданным.

«С учетом того, что именно районные власти инициировали кампанию вокруг мемориала, оскорбляющую память воинов Красной армии, чехов и словаков, сражавшихся за освобождение Чехословакии и её столицы от нацизма, и несут всю ответственность за сложившуюся ситуацию», - говорится в официальном заявлении дипмиссии.

Президент Чехии Милош Земан, в свою очередь, в очередной раз подчеркнул неоднозначность ситуации с памятником маршалу Коневу. Глава государства назвал происходящее позором для страны, поскольку монумент символизирует память всех воинов, павших при освобождении Чехословакии.

Земан также отметил, что никакого спора в ситуации вокруг памятника Коневу нет, поскольку вся инициатива принадлежит властям района Прага-6.