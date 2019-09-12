«Возмутительное решение»: посольство РФ в Чехии о ситуации с памятником Коневу
Посольство РФ в Чехии раскритиковало решение властей Праги о переносе памятника маршалу Коневу. Вместе с тем в дипломатической миссии отметили, что данный шаг не стал неожиданным.
«С учетом того, что именно районные власти инициировали кампанию вокруг мемориала, оскорбляющую память воинов Красной армии, чехов и словаков, сражавшихся за освобождение Чехословакии и её столицы от нацизма, и несут всю ответственность за сложившуюся ситуацию», - говорится в официальном заявлении дипмиссии.
Президент Чехии Милош Земан, в свою очередь, в очередной раз подчеркнул неоднозначность ситуации с памятником маршалу Коневу. Глава государства назвал происходящее позором для страны, поскольку монумент символизирует память всех воинов, павших при освобождении Чехословакии.
Земан также отметил, что никакого спора в ситуации вокруг памятника Коневу нет, поскольку вся инициатива принадлежит властям района Прага-6.
«Никакой это не спор. Это один выкрик (старосты Праги-6). Если этот памятник отвезут в музей, то, возможно, на этом месте господин староста начнет строить подземные гаражи», - цитирует РИА Новости выступление Земана по местному телевидению.