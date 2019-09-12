В США приняли резолюцию по процедуре импичмента Трампа

Юридический комитет палаты представителей конгресса США принял резолюцию с правилами ведения слушаний для возможного импичмента президента Дональда Трампа. При этом все демократы в количестве 24 человек проголосовали за принятие, а 17 республиканцев – против.

Дебаты длилась порядка двух часов. Принятая резолюция носит технический характер, так как оговаривают лишь формальную сторону слушаний по вопросу импичмента. Для фактического начала процесса необходимо выдвинуть претензии президенту и получить одобрение палаты представителей.

«Утверждение дополнительных процедур - следующий шаг в этом процессе, они помогут обеспечить, чтобы слушания по процедуре импичмента были информативны для конгресса и общественности, но в то же время давали президенту возможность ответить на выдвинутые против него свидетельства», - цитирует РИА Новости главу юридического комитета Джаролда Надлера.

Принятые правила, уточнили авторы резолюции, схожи с теми, что были предусмотрены во время процедуры президентов Ричарда Никсона и Билла Клинтона.

Ранее в конгрессе США призвали начать расследование для импичмента Трампа. Поводом стало предполагаемое препятствование главой государства правосудию в ходе расследования спецпрокурора Роберта Мюллера причастности России к президентским выборам в 2016 году.