Великое опустошение: опубликованы кадры последствий удара урагана «Дориан» по Багамам

Скорость ветра в эпицентре урагана «Дориан», который нанес огромный ущерб инфраструктуре Багамских островов, достигла 298 километров в час, сообщает Национальный центр США по слежению за ураганами на своей странице в Twitter.

Сейчас жители пострадавших территорий приходят в себя и покидают укрытия. В Сети публикуются многочисленные видео последствий удара стихии. Населенные пункты полностью затоплены. Всюду обломки и раздавленные ими автомобили. Дороги перекрыты рухнувшими деревьями и мачтами освещения. Спасатели обходят жилые кварталы в поисках пострадавших, которым необходима медицинская помощь. Точной информации о возможных жертвах тропического шторма не поступало.

Тем временем в полную готовность приведены спасательные службы восточного побережья США, на которое «Дориан», по прогнозам специалистов, обрушится вечером 2 сентября. Президент Дональд Трамп ранее объявил режим ЧС.