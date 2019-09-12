Бутылка помощи: брошенное в реку послание спасло жизнь трем туристам

В США в штате Калифорния трое туристов спаслись благодаря брошенной в воду бутылке с посланием. Инцидент произошел еще в июле этого года, однако известно о нем стало только сейчас.

Семейная пара и их 13-летний сын отправились в сплав по реке Салинас. Глава семейства Кертис Уитсон знал эти места, так как путешествовал там несколькими годами ранее.

На третий день семья добралась до самого опасного участка пути - вершине 12-метрового водопада, но веревка, по которой туристы должны были спуститься вниз, исчезла. Таким образом путешественники оказались одни в ущелье без сотовой связи.

Уитсон взял туристическую бутылку, написал на ней слово «помогите», вложил внутрь записку с местоположением и бросил в водопад, после чего послание отправилось вниз по течению. Затем семья выбралась на сушу, где они разбили место для ночлега и выложили из камней международный сигнал бедствия SOS.

Ночью туристов разбудили спасатели, оповестившие их через громкоговоритель о необходимости не покидать импровизированный лагерь и ждать помощи специалистов.

После того, как путники оказались в безопасности, они узнали, что их бутылку нашли двое туристов, которые ознакомились с содержанием записки и сообщили об этом в экстренные службы. Спасатели незамедлительно отправились на поиски на вертолете и нашли семью при помощи тепловизора и очков ночного видения, сообщает The tribune.