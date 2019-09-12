Верховный суд США одобрил меры по ограничению убежища мигрантам

Верховный суд США разрешил администрации президента Дональда Трампа регулировать вопрос с предоставлением убежища иностранцам. В соответствующем постановлении отмечается, что суд удовлетворил просьбу администрации Трампа о соблюдении нового правила, которое ограничит ходатайства о предоставлении убежища иммигрантами на границе США и Мексики.

Речь идет об указе, согласно которому США могут отказать иностранцу, пересекающему границу со стороны Мексики, в предоставлении убежища. Если мигранты до прохождения границы пересекали территорию другого государства. Однако это решение было заблокировано окружным судом штата Калифорнии.

Теперь Верховный суд заявил, что правило, требующее искать убежище в третьей стране, через которую они добирались до США, может вступить в силу, передает Reuters.

Ранее Верховный суд США разрешил администрации Трампа использовать 2,5 миллиарда долларов из оборонного бюджета страны для постройки части стены на границе с Мексикой. По мнению американского президента, данное решение является «большой победой» и принесет пользу для безопасности границ.