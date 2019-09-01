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Боевики более 30 раз нарушили режим прекращения огня в Идлибе

Наталья Вальханская
22:16 01.09.2019
31 августа по инициативе Российской Федерации и Турецкой Республики сирийская армия в одностороннем порядке объявила о прекращении огня во всей зоне деэскалации.
Боевики более 30 раз нарушили режим прекращения огня в Идлибе
© Фото: Handout, ZUMAPRESS.com, Globallookpress

На территории Идлибской зоны деэскалации продолжаются нарушения режима прекращения боевых действий со стороны незаконных вооруженных формирований.

31 августа зафиксировано 33 обстрела.

«Боевики незаконных вооруженных формирований совершили обстрелы населенных пунктов Биньямин, Сабикия, Маканис-Эд-Дувайри, провинции Алеппо; Сандран, Айн-Эль-Кантара, Кульджок, Бахса, Хамрат, Санджека, Кермель провинции Латакия; Хан-Шейхун, Эс-Саватр, Суккория, Хуайн-Эль-Кебир, Зайтуна, Сукайят, Хербет-Абдин провинции Идлиб, Хуайз, Дар-Хардата, Кара-Джурн, Мурек, Эль-Харука провинции Хама», - сообщили в российском Центре по примирению враждующих сторон.

С 06.00 часов 31 августа 2019 г. по инициативе Российской Федерации и Турецкой Республики сирийская армия в одностороннем порядке объявила о прекращении огня во всей зоне деэскалации «Идлиб», о чем были уведомлены все стороны конфликта.

За истекшие сутки правительственными войсками обеспечено неукоснительное выполнение взятых на себя обязательств. Полностью прекращены полеты боевой авиации ВКС России и ВВС Сирии.

Вместе с тем в 15.00 31 августа Соединенные Штаты нанесли авиационный удар в районе между населенными пунктами Маарет-Мисрин и Кафер-Хая в провинции Идлиб.

По заявлению американской стороны, ударом был уничтожен «пункт управления группировки «Аль-Каида» (запрещена в РФ) в Сирии», угрожавший безопасности гражданам США.

В нарушение всех ранее достигнутых договоренностей, Соединенные Штаты нанесли удар в зоне деэскалации «Идлиб», не уведомив российскую или турецкую сторону о планируемых действиях. 

В населенных пунктах, подвергшихся американскому удару, имеются многочисленные жертвы и разрушения.

Своими действиями Соединенные Штаты поставили под угрозу дальнейшее сохранение режима прекращения огня в зоне деэскалации «Идлиб», а на ряде направлений, - сорвали его.

Подобные действия США, на фоне регулярных обвинений со стороны Вашингтона в адрес Российской Федерации и Сирийской Арабской Республики о якобы «неизбирательном применении авиации» в зоне деэскалации «Идлиб», вызывают недоумение.

Несмотря на вызванные американским ударом обстрелы со стороны вооруженных формирований, сирийские войска в настоящее время сохраняют мораторий на ведение боевых действий в интересах скорейшего мирного урегулирования обстановки в зоне деэскалации «Идлиб».

В Сирийской Арабской Республике продолжается работа, направленная на невоенное разрешение конфликта и оказание всесторонней помощи сирийским гражданам в восстановлении мирной жизни.

За прошедшие сутки представителями российского Центра по примирению враждующих сторон проведена одна гуманитарная акция в населенном пункте Мазлум провинции Дэйр-Эз-Зор. Нуждающимся жителям выдано 500 продовольственных наборов общим весом 2,48 тонны.

Всего с начала процесса урегулирования российским Центром по примирению враждующих сторон проведено 2194 гуманитарных акции. Общий вес гуманитарного груза составил 3564,31 тонны.

С 30 сентября 2015 г. в Сирию с территории иностранных государств вернулся 610 031 человек. В места довоенного проживания вернулось 1 303 880 внутренних переселенцев.

Продолжается оказание содействия в восстановлении инфраструктуры и создании условий для возвращения беженцев. По состоянию на 1 сентября 2019 года восстановлено 889 образовательных и 195 медицинских учреждений, 32 251 жилых домов. Отремонтировано 1083 км автомобильных дорог.

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