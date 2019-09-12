Украинские депутаты отказались отменить акты СССР и УССР

Верховная рада Украины отклонила законопроект об отмене большинства актов СССР и УССР на территории страны. Документ поддержали только 214 депутатов.

Новым законом «О правопреемстве Украины» предлагалось, что большинство законов и другие акты органов государственной власти и управления СССР и Украинской ССР не будут действовать на Украине. Для некоторых планировали оставить временное действие – до 30 сентября 2020 года.

Оставить предлагалось только акты, связанные с обретением Украиной независимости, урегулированием административно-территориального устройства страны, государственной границы государства и некоторые другие акты, сообщает телеканал «112 Украина».