Накал страстей как на Олимпиаде: в Саратове прошли соревнования по пожарно-спасательному спорту

В Саратов съехались команды из 20 стран - от Китая до Австрии - на соревнования по пожарно-спасательному спорту.

Китайцы приехали раньше всех. Обещают создать хозяевам чемпионата достойную конкуренцию.

«Из-за того, что мы, китайская делегация первый раз участвуем в этом чемпионате, поэтому нам пришлось приехать пораньше, чтобы познакомиться с трассами»,- рассказал тренер китайской сборной по пожарно-спасательному спорту Ли Янвей.

Участников, собравшихся в Саратове, поприветствовал глава МЧС России Евгений Зиничев.

«В спортивной борьбе закаляется характер воспитывается командный дух, прививается готовность бороться за результат», - заявил министр.

Позади остались долгие годы выматывающих тренировок. Никаких страховочных тросов, ведь каждый этап соревнований - это практически то же самое, что делают пожарные и спасатели в своей повседневной работе.

Самый сложный, но и самый зрелищный этап - это подъем на штурмовой лестнице, закрепляя ее в каждом оконном проеме. Обычный человек справится минут за пять-десять. Эти ребята на верхнем этаже оказываются через сумасшедших 13-14 секунд.

Людмила Кирдяшова из Саранска стала третьей в подъеме на штурмовой лестнице, но совсем не расстраивается, ведь весь пьедестал заняли участники из России.

В российском МЧС не скрывают амбиций пожарно-спасательный спорт появился 80 лет назад, и ему впору стать олимпийским. Это действительно возможно - уже выполняются некоторые важные требования, например, в нем принимают участие женские команды и проводится антидопинговый контроль.