«Заслужил второй шанс»: названа дата бесплатного концерта Билана в Самаре

Певец Дима Билан даст бесплатный концерт в Самаре 29 сентября. Об этом сообщил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

По его словам, с ним связалась продюсер артиста Яна Рудковская. Она попросила дать возможность Билану извиниться перед жителями города за выступление в День города и провести для них новый бесплатный концерт.

«С главой города решили, что площадь Куйбышева будет предоставлена 29 сентября, несмотря на подготовку к другому масштабному мероприятию, Всемирному дню Халяль. Не думал, что придется вмешаться в ситуацию, но, учитывая количество полученных обращений, иначе поступить не мог», - написал Азаров на своей странице в Instagram.

Губернатор отметил, что Билан «точно заслужил второй шанс». Он также выразил уверенность, что самарцы примут извинения, так как «отличаются добротой и отходчивостью».

Поведение Билана во время выступления на Дне города в Самаре вызвало крупный скандал. Певец не попадал в фонограмму, ронял микрофон и часто ложился на сцену. Возмущенные жители города создали петицию с требованием извинений от властей, которые пригласили артиста на праздник. Позже артист сам попросил прощения за свое поведение, признавшись, что в тот вечер был пьян.

Платный концерт артиста должен был состояться в Самаре 20 октября. Выступление отменили, так как Билан пообещал спеть для самарцев бесплатно.