«Подушки не открылись»: Сафронов рассказал детали ДТП в Подмосковье

Заслуженный художник России Никас Сафронов рассказал «Звезде» подробности ДТП в Подмосковье. Он подтвердил, что ехал на вечер памяти Аллы Вербер.

«Мы двигались тихо, но сзади, на 3-м километре Рублевки, произошел сильный удар. Нас тряхануло: подушки не открылись, правда. Мы были пристегнуты. Мой друг чувствует себя не очень важно, кружится голова. Я тоже почувствовал боль в шейном позвонке. Пока, вроде, адекватное состояние», - сказал он.

По словам Сафронова, виновник ДТП извинился и объяснил, что отвлекся на телефон. При этом вину он не отрицает.

«Он трезвый. ГЛОНАСС сработал: нам позвонили, спросили, нужна ли помощь. Через минут пять приехал начальник ГИБДД. Сейчас он решает этот вопрос. Дай бог, что все обошлось, все живы. Это самое главное», - подчеркнул он.

Сафронов отметил, что огорчился тому, что не успел на вечер памяти. В настоящее время на месте аварии работают сотрудники ГИБДД.