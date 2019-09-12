Художник Никас Сафронов попал в ДТП в Подмосковье. Он направлялся на вечер памяти Аллы Вербер.

Автомобиль художника столкнулся с другим легковым автомобилем. Инцидент произошел вблизи поселка Барвиха. В комментарии «Звезде» Сафронов рассказал, что авария случилась по вине другого автомобиля, водитель которого отвлекся на гаджет и стал инициатором ДТП.

Известно, что художник в ДТП не пострадал. В настоящее время на месте аварии работают сотрудники ГИБДД.