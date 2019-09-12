Путин принял приглашение президента Израиля

Российский президент Владимир Путин заявил, что принял приглашение в Израиль и посетит страны в начале 2020 года. Глава государства примет участие в памятных мероприятиях по случаю 75-й годовщины освобождения советскими войсками узников нацистского концлагеря Освенцим.

С соответствующим заявлением Путин выступил во время переговоров с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

«Президент Израиля пригласил меня посетить Израиль в начале следующего года как раз в связи с освобождением Освенцима и дня Холокоста. Передайте, пожалуйста, господину президенту, что я с большим удовольствием приеду», - сказал российский лидер.

Вместе с тем Путин добавил, что в рамках возможного визита можно было бы провести открытие мемориала жителям блокадного Ленинграда в Иерусалиме.