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Борьба за знания: в школах Иркутской области дети учатся в коридорах

Виталий Акиньшин
20:04 12.09.2019
Пригород Иркутска стремительно разрастается, и родителям стоит огромного труда устроить ребенка в школу.
© Видео: ТРК Звезда © Фото: ТРК Звезда

В Иркутской области урок русского проходит в столовой, а математика - в коридоре. Так здесь решают проблему переполненных школ: когда кабинетов не хватает, заниматься приходится даже в подсобных помещениях. Классы до того переполнены, что там буквально происходит давка.

На переменах школа превращается в настоящий муравейник, а учебный процесс давно вышел за рамки привычного понимания: пение проходит в классе математики, русский язык и литература - в библиотеке и столовой. При этом не пустуют даже школьные коридоры.

«Нам приходится очень часто заниматься в коридоре, потому что между сменами - в конце первой и начале второй - все кабинеты заняты», говорит учитель математики Анастасия Шеманова.

В самом начале учебного года попытка провести урок в таких условиях стоила здоровья преподавателю иностранного языка.

«Учителю английского языка сломали ногу дети. Вот в таком маленьком классе. Они уронили парту на его ступню и Александр Андреевич вынужден был пойти на больничный», - сообщила заместитель директора средней школы №2 села Хомутово Наталья Андреева.

В поселке Хомутово Иркутской области школа рассчитана на 600 человек, однако 1 сентября сюда умудрились вместить почти 1700 детей.

«Во вторые, третьи и четвертые классы мы взять детей уже не можем. Почему? Потому что мы переполнены. Данная проблема решается за счет Кудинской школы», - рассказала директор средней школы №1 села Хомутово Ольга Романова.

Такая ситуация наблюдается в двух школах села Хомутово: пригород Иркутска стремительно разрастается, и родителям стоит огромного труда устроить ребенка в школу.

«Они сначала пошли в актовый зал, там сидели два класса. Пошли в столовую, там тоже сидели два класса. И вот они вынуждены были пойти в коридор заниматься. Там даже скамеек не было. Кто стоял, кто сидел. Там уголок фотосессии. Дочь говорит, мы сидели на белой тряпке, на полу», - вспоминает мать одной из учениц Марина Гелинг.

Уроки проходят в две-три смены в тесных и душных условиях. Говорить о мерах безопасности не стоит: эвакуация из переполненной школы может быть невероятно сложной. Решить проблему может лишь строительство новых учебных заведений большой вместимости, и средства на это должны идти не только из федерального центра.

В краснодарской школе пошли другим путем: здесь есть и первый «Т» и первый «Ш» классы. Но разместить всех школьников за партами, а не рассаживать по подоконникам и спортзалам, смогли за счет капитальных пристроек.

Новые школы для учеников из Хомутово в пригороде Иркутска обещают открыть не раньше, чем через два года.

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