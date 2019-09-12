Ученые рассказали, как поправить здоровье за две минуты в день

Люди старше 60 лет могут снизить риск возрастных заболеваний всего за две минуты физических нагрузок в день. Такой вывод сделали исследователи Абертейского университета в Шотландии.

В эксперименте участвовали 17 человек в возрасте от 60 до 75 лет. В течение десяти недель они тренировались по два раза в неделю. Испытуемые должны были заниматься на велотренажере с максимальным усилием, отдыхая каждые шесть секунд, пока общее время выполнения упражнения не достигнет одной минуты.

Каждый участник эксперимента имел гипертонию – фактор риска для развития старческого слабоумия – и принимал лекарства, понижающее давление. К концу исследования давление участников само собой упало до нормального уровня, без каких-либо изменений в лечении и диет, сообщает MedicalXpress.

Ранее ученые назвали продукт для снижения кровяного давления. Выбор диетологи объяснили запретом на большое количество соли и жира в еде для гипертоников.