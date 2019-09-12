США выделит 250 миллионов долларов на поддержку ВСУ

Комитет Сената США по ассигнованиям одобрил предоставление военной помощи Украине. Штаты выделят стране 250 миллионов долларов.

В документе, размещенном на сайте Сената, уточняется, что таким образом осуществляется «содействие безопасности» Украины. Срок действия программы помощи при этом продлевается до двух лет.

Комитет также рекомендует направить 400 миллионов долларов для обеспечения противовоздушной обороны странам Прибалтики.

Ранее в администрации президента США Дональда Трампа заявляли, что будут пересматривать программу военной помощи Украине. Американский лидер хотел убедиться, что средства тратятся в интересах его страны.