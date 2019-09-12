Зеленский рассказал о разработке карты по Минским договоренностям

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что страна разрабатывает карту выполнения Минских договоренностей с конкретными сроками их выполнения. Он добавил, что в ближайшем будущем ожидается встреча в «нормандском формате», на которой можно будет решить ключевые и сложные элементы этого документа.

Зеленский также отметил, что на нормандском саммите будет затронута «формула Штанмайера» и все пункты Минских договоренностей. По его словам, Украина будет бороться за защиту «каждой капли» национальных интересов на переговорах по реализации документа.

«Вы знаете, что не я подписывал Минские соглашения. Но мы с вами понимаем, что ответственность сейчас на мне. Никто не снимает эту ответственность», - цитирует его УНИАН.

Отдельно Зеленский добавил, что до саммита «четверки» не собирается встречаться с российским президентом Владимиром Путиным, а саммит в «нормандском формате» станет ближайшим контактом с Россией.

Накануне Путин провел телефонный разговор с Зеленским. Диалог состоялся по инициативе украинской стороны. Главы государств дали позитивную оценку освобождению и передаче удерживаемых на Украине и в России лиц.