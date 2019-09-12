Медведев анонсировал особые условия для инвесторов крупных проектов в РФ

Государство создаст особые условия для бизнеса и инвесторов, которые вкладывают средства в крупные проекты. Об этом заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в ходе выступления на Московском финансовом форуме.

Сегодня, 12 сентября, здесь проходит пленарное заседание, где обсуждают возможности экономического развития и роста ВВП.

Предложения звучали самые разные: от инициативы освободить от налогов людей с низким уровнем доходов и рассчитаться по долгам населения перед микрофинансовыми организациями до противоположного предложения главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной запретить выдачу займов тем, кто и так набрал слишком много кредитов.

Ситуация в экономике России по мнению тех, кто собрался сегодня в Центральном манеже, оценивается как «ловушка средних доходов»: с одной стороны все хорошо, поскольку инфляция остается умеренной, а ключевую ставку снижают. Однако при этом наблюдается экономический рост менее запланированных показателей.

«Инвестиции у нас около 20-21% варьируется от ВВП - это мало. Так что наша задача - увеличить как минимум до 25% и более, потому что все те страны которые добились поста, имели уровень инвестиций к ВВП за 20-30 и более процентов. И наша основная задача состоит в том, чтобы не за счет бюджетных ресурсов», - рассказал глава Минфина РФ Антон Силуанов.

Несмотря на то, что в отдельных регионах – например, в Москве - фиксируют более чем трехкратный рост инвестиций, ситуация в целом по стране различается. На примере Интернета: в столице его средняя стоимость составляет 591 рубль, а в Красноярске превышает 900 рублей. Однако здесь - вопрос плотности населения. При этом глобальные торговые войны и пресловутые санкции инвесторов не пугают.

По словам премьер-министра РФ Дмитрия Медведева, раньше колебания мировых цен на нефть заставляли Минфин нервничать, но сейчас доходы бюджета все равно опережают расходы. Во главе угла - реализация национальных проектов и поддержка инвестиционной привлекательности России. Для этого Медведев предложил заключать специальное соглашение с наиболее крупными зарубежными участниками рынка, что позволит высвободить и дополнительно направить на реализацию нацпроектов до 30 триллионов рублей.

В то же время были и те, кто раскритиковал планы правительства, например - глава счетной палаты Алексей Кудрин. Он заявил, что необходимо увеличить расходы на образование и вновь говорил о необходимости структурных реформ.