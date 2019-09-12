В Праге перенесут памятник маршалу Коневу

В четверг, 12 сентября, члены районного совета Прага-6, на территории которого находится памятник советскому маршалу Ивану Коневу, приняли решение о переносе монумента в один из музеев, а также о проведении конкурса на создание памятника героям-освободителям Праги в 1945 году. Об этом сообщил глава района Ондржей Коларж.

«Большинством голосов было принято решение о переносе памятника в достойное место, в один из музеев, и о проведении конкурса на создание нового памятника героям-освободителям Праги в 1945 году», - цитирует сообщение РИА Новости.

Неизвестные в ночь на 22 августа в очередной раз осквернили памятник Коневу, облив его красной краской. Тогда власти района Прага-6 закрыли монумент строительными лесам и брезентом. Однако посольство РФ в Чехии в своем комментарии заявило, что действия властей района Прага-6 - повторное осквернение памяти воинов Красной армии, павших в боях с нацистами за свободу Чехословакии. Маршал Конев возглавлял советские войска, освободившие 9 мая 1945 года Прагу.

Накануне жители Праги вышли на акцию протеста против переноса памятника маршалу Советского Союза Ивану Коневу. Перед зданием магистрата собралось несколько десятков человек. Они требуют оставить монумент на своем месте. Митингующие принесли с собой государственные флаги, плакаты с лозунгами и установили колонки, чтобы их заявления звучали как можно громче.