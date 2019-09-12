«Величайший программист»: Борисов выразил соболезнования в связи со смертью Сергея Семенихина

Сегодня, 12 сентября, в Москве умер российский ученый-программист Сергей Семенихин. Его не стало на 75-м году жизни. Вице-премьер РФ Юрий Борисов в комментарии «Звезде» отметил, что Сергей Семенихин входит в плеяду величайших программистов современности.

«Действительно, очень скорбная весть. Он работал в области системного программирования - сама по себе особая область, там работают элитарные программисты. Немногие страны в мире могут себе позволить работать над современными архитектурами и операционными системами для них. Россия могла, работает и, надеюсь, сможет… Он был сыном великого академика Владимира Семенихина, имя которого более, может быть, известно. Вклад в обороноспособность обоих Семенихиных трудно переоценить», - подчеркнул вице-премьер РФ.

Борисов принес искренние соболезнования семье, родным и близким великого ученого и выразил надежду, что ученики и соратники Сергея Семенихина продолжат начатое им дело, в связи с чем Россия всегда будет иметь паритет в такой важной для обороноспособности отрасли, как современные технологии.

«Все вычислительные машины, которые эксплуатируются в Вооруженных Силах РФ - на командных пунктах, в системах вооружения, - это плод разработки коллектива, где работал Сергей Семенихин. Они работают под управлением операционных систем, которые он создавал со своим коллективом более 40 лет», - рассказал вице-премьер РФ.

Сергей Семенихин работал в Институте точной механики и вычислительной техники им. С. А. Лебедева Российской академии наук. Ученый принимал самое активное участие в разработке архитектуры «Эльбрус» отечественного суперкомпьютера, который составил основу вычислительных средств основных систем вооружения Советского Союза и России.

Практически до конца своей жизни Сергей Семенихин занимался любимым делом - программированием. Он является признанным авторитетом в этой элитарной тусовке. Сергей Семенихин - лауреат государственной Ленинской премии и был отмечен наградами.