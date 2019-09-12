Борисов: страны ОДКБ готовы развивать промышленную кооперацию в интересах обороны
На территории стран ОДКБ уже идет выпуск автоматов Калашникова, военной автомобильной техники, ведется ремонт авиационной техники.
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Участники организации Договора о коллективной безопасности готовы к развитию промышленной кооперации в интересах обороны. Об этом заявил сегодня вице-премьер Юрий Борисов в ходе заседания межгосударственной комиссии по военно-экономическому сотрудничеству ОДКБ.
По словам Борисова, на территории стран-участниц организации уже работают совместные предприятия по выпуску продукции оборонного назначения.
Создание же новых производств способствует в том числе созданию новых рабочих мест и укреплению экономического положения всех стран-участниц ОДКБ, сказал вице-премьер.