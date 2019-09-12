Путин лично поздравил Нурмагомедова с защитой титула чемпиона UFC
Российский президент Владимир Путин встретился с российским бойцом смешанного стиля (ММА) Хабибом Нурмагомедовым, который защитил титул чемпиона UFC в Абу-Даби.
Глава государства поздравил спортсмена с победой и отметил, что следил за боем.
«Поздравляю тебя, поздравляю. Достойная победа и достойный противник. Сильный Хабиб, крепкий боец», - сказал он.
Путин подчеркнул, что победа была убедительной.
«Хороший удушающий прием, классический. С двух сторон, как положено, зажимал. Я видел. Все по-честному», - добавил он.
Также на встрече присутствовал отец спортсмена Абдулманап Нурмагомедов, которого российский президент поздравил с победой сына в первую очередь.
Седьмого сентября Хабиб Нурмагомедов встретился в октагоне с Дастином Порье в рамках защиты российским бойцом титула чемпиона UFC. Победу в этом поединке одержал Нурмагомедов, проведя в третьем раунде удушающий прием своему оппоненту.
Позже президент UFC Дана Уайт сообщил, что следующим соперником Нурмагомедова станет американец Тони Фергюсон.