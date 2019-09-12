Россия запросила Интерпол о местонахождении «агента США» Смоленкова

Россия запросила информацию у Интерпола о местонахождении Олега Смоленкова, которого СМИ называют «агентом ЦРУ». Как уточнила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, гражданин РФ исчез на территории США вместе со всей семьей.

«По этому факту в России было возбуждено уголовное дело», - сообщила она.

Захарова добавила, что спустя два года СМИ США вбрасывают информацию о том, что Смоленков якобы находится на территории Соединенных Штатов.

«Само собой, эти материалы требуют проверки в рамках соответствующих процессуальных процедур, норм. В этой связи перед Интерполом были поставлены вопросы относительно факта пропажи иностранного гражданина и его нахождения на территории Соединенных Штатов», - сказала Захарова.

Вместе с тем дипломат назвала классической пропагандой сюжет американской телекомпании CNN на эту тему. Захарова также связала появившуюся в СМИ информацию о так называемом «шпионе США» с предвыборной кампанией в Соединенных Штатах.

Ранее телеканал CNN со ссылкой на неназванные источники в Белом доме сообщил, что силами Центрального разведывательного управления в рамках спецоперации, якобы проведенной в 2017 году, был вывезен гражданин России - «информатор американской спецслужбы». При этом американские СМИ утверждают, что Смоленков был сотрудником администрации президента РФ и якобы имел доступ к первым лицам страны.

В Москве, в свою очередь, подтвердили информацию о том, что Смоленков работал в администрации, однако его должность не относилась к категории высших, а сам он не имел доступа к секретной информации.