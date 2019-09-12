Массовая драка в столовой в Амурской области попала на видео

В столовой Амурского газоперерабатывающего завода (ГПЗ) произошла массовая драка.

На кадрах потасовки видно, что рабочие кидаются друг в друга стульями и дерутся, при этом некоторые пытаются разнять своих буйных коллег.

Утверждается, что массовая драка началась после словесной перепалки двух рабочих.

По предварительным данным, никто из сотрудников ГПЗ не получил серьезных травм, восемь человек в настоящее время задержаны, ведется проверка.