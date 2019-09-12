Унесенные ливнем: опубликованы кадры разрушительного наводнения в Испании

Сильные ливни пришли на побережье Средиземного моря в Испании и Балеарские острова. Власти ввели на территориях желтый уровень погодной опасности.

В провинции Валенсия после выхода из берегов реки Клариано потоки воды затопили улицы и унесли с собой десятки автомобилей. Согласно сообщениям местных СМИ, в машинах в этот момент не было людей.

В пострадавших от шторма районах школьникам запретили посещать занятия, нарушено железнодорожное и автомобильное сообщение. Двое человек из-за непогоды получили травмы.

Резкое ухудшение погоды наступает в Испании каждый год в начале осени. В ближайшие дни на побережье ожидаются сильные ливни, град и ветер до 80 километров в час.