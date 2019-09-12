СК заинтересовался конфликтом из-за прически ученика в красноярской

Красноярские власти вынесли предостережение школе, в которой четвероклассника пытались заставить сменить прическу.

Ранее ряд СМИ сообщили, что завуч и директор учебного заведения выразили недовольство внешним видом четвероклассника, который сбрил волосы на висках, обесцветил их и сделал на затылке небольшой хвостик, чтобы быть похожим на футболиста Златана Ибрагимовича. По словам пресс-секретаря администрации, недавно в школе вступило в силу положение о внешнем виде учащихся, которое запрещает носить необычные прически, передает 360.

Между тем в дело вмешалась прокуратура. Отреагировали и в федеральном министерстве просвещения. В ведомстве заявили, что руководство школ не должно лишать учеников права посещать уроки из-за внешнего вида.