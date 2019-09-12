Путин заявил, что слюнтяй не может возглавлять Россию

Российский президент Владимир Путин во время встречи с ополченцами из Дагестана отметил их мужество и доброту. Он подчеркнул, что при таких гражданах слюнтяй не может возглавлять государство.

«При таких людях, при таких замечательных, красивых и добрых женщинах, при таких мужественных и строгих мужчинах в России не может быть какой-то слюнтяй во главе государства - это само собой разумеется, это по-другому невозможно», - отметил Путин.

Кроме того, российский лидер добавил, что глава государства черпает силы и мужество именно от людей.

В четверг, 12 сентября, Путин прибыл в дагестанский Ботлих, где встретился с ополченцами, участвовавшими в боевых действиях против террористов в 1999 году. Один из участников переговоров отметил, что в Дагестане гордятся таким президентом, как Путин.

Ранее российский президент сдержал свое обещание 20-летней давности: глава страны выпил стопку водки в селе Ботлих вместе с ополченцами, принимавшими участие в боевых действиях в Дагестане.