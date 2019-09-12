Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

В Праге вспыхнули протесты против переноса памятника маршалу Коневу

Кирилл Кунецкий
16:41 12.09.2019
Ранее в российском МИД заявили, что все предложения по демонтажу и переносу преуменьшают значения исторических событий, которым посвящен памятник.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Ministry of Foreign Affairs of R Twitter.com, Globallookpress

Жители Праги вышли на акцию протеста против переноса памятника маршалу Советского Союза Ивану Коневу. Перед зданием магистрата собралось несколько десятков человек. Они требуют оставить монумент на своем месте. Митингующие принесли с собой государственные флаги, плакаты с лозунгами и установили колонки, чтобы их заявления звучали как можно громче.

Сегодня в Праге проходит заседание, на котором решается дальнейшая судьба памятника. Рассматривается несколько вариантов. Так, староста округа, где установлен монумент, просит его демонтировать и перевезти на территорию российского посольства. Есть также предложения передать его чешским военно-историческим музеям или же провести референдум, на котором выскажут свои мнения сами жители города.

Между тем ранее в российском МИД заявили, что все предложения по демонтажу и переносу преуменьшают значение исторических событий, которым посвящен памятник. Также в российском внешнеполитическом ведомстве просили Чехию перестать глумиться над памятником маршалу Коневу.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата11.09.2019, 13:01
В Кремле опровергли наличие у Смоленкова доступа к секретной информации
Дата12.09.2019, 08:02
Небо на замке: в Астраханской области стартовали исторические учения России и Сербии
Дата12.09.2019, 03:30
Хабиб Нурмагомедов прилетел в Махачкалу: видео
Дата02.09.2019, 17:31
От Су-57 до МС-21: главные новинки авиасалона МАКС-2019 в фотографиях
Дата12.09.2019, 12:04
Новейший корвет «Алдар Цыденжапов» спустили на воду на Дальнем Востоке
Дата11.09.2019, 17:29
В Москве прошла презентация выставки, посвященной жизни маршала Малиновского
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
«Остров Матуа»
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2018»
Проверь себя: Национальное бюро кредитных историй призывает россиян следить за своей финансовой репутацией
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: info@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.