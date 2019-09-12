В Праге вспыхнули протесты против переноса памятника маршалу Коневу

Жители Праги вышли на акцию протеста против переноса памятника маршалу Советского Союза Ивану Коневу. Перед зданием магистрата собралось несколько десятков человек. Они требуют оставить монумент на своем месте. Митингующие принесли с собой государственные флаги, плакаты с лозунгами и установили колонки, чтобы их заявления звучали как можно громче.

Сегодня в Праге проходит заседание, на котором решается дальнейшая судьба памятника. Рассматривается несколько вариантов. Так, староста округа, где установлен монумент, просит его демонтировать и перевезти на территорию российского посольства. Есть также предложения передать его чешским военно-историческим музеям или же провести референдум, на котором выскажут свои мнения сами жители города.

Между тем ранее в российском МИД заявили, что все предложения по демонтажу и переносу преуменьшают значение исторических событий, которым посвящен памятник. Также в российском внешнеполитическом ведомстве просили Чехию перестать глумиться над памятником маршалу Коневу.