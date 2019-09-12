Медведев назвал сумму, необходимую для восстановления Иркутской области после наводнения

Сорок миллиардов рублей необходимо для восстановления Иркутской области после наводнения. Сегодня, 12 сентября, объем финансирования был озвучен на заседании правительства.

Как сообщил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, половина этой суммы уже выделена: деньги в первую очередь пойдут на поддержку сельского хозяйства, малого и среднего бизнеса и восстановление инфраструктуры.

В одном из наиболее пострадавших от наводнения городов Иркутской области Тулуне уже завершают восстановление водозабора, который на сегодня является самым необходимым социально значимым объектом.

Накануне сообщалось, что президент России Владимир Путин повторно приехал в Иркутскую область, чтобы узнать, что сделано на местах после его первой поездки в регион и как идут ликвидация последствий стихии и восстановление жилья.

Картина для президента оказалась печальной: чиновники до сих пор не выплатили компенсации бизнесменам, в самый тяжелый момент помогавшим убирать разрушения, у простых людей проблемы с бюрократами и волокита с оформлением документов на новое жилье.

В конце июня в Иркутской области произошли паводки. В результате 25 человек погибли, шестеро пропали без вести. За время наводнения под водой оказались около 11 тысяч жилых домов, 49 участков дорог, разрушены и повреждены 22 моста. От разгула стихии пострадали свыше 45 тысяч человек. Наибольший ущерб наводнение нанесло городам Нижнеудинску и Тулуну.