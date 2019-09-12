В ДНР заявили о стремлении к интеграции с Россией

Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что в настоящее время перед ДНР стоит задача максимальной интеграции в российское пространство.

«В идеале - войти в состав России на правах федеративного округа», - уточняется в заявлении главы ДНР.

Пушилин также подчеркнул, что после того как Владимир Путин подписал указ о выдаче российского гражданства жителям ДНР и ЛНР, народ Донбасса «настроен оптимистично».

Напомним, президент РФ 24 апреля 2019 года подписал указ о праве жителей ДНР и ЛНР ходатайствовать о российском гражданстве в упрощенном порядке. Свое решение он объяснил гуманитарными причинами, добавив, что жителям юго-востока Украины, которых Киев лишил элементарных прав, нужна защита.