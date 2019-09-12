Путин: филиалы Нахимовского училища будут созданы на всех флотах

Владимир Путин дал указание Министерству обороны создать филиалы Нахимовского училища на всех флотах. Об этом президент заявил на встрече с ополченцами, участвовавшими в боевых действиях против террористов в августе-сентябре 1999 года.

«Это хорошее учебное заведение. Я дал указание Минобороны на всех флотах сделать филиалы Нахимовского Петербургского училища, именно филиалы», - сказал президент.

По словам Путина, это позволит подтянуть уровень подготовки до «петербургского, с его традициями, с его научной и преподавательской базой».

Российский лидер обратил внимание на то, что несколько лет назад в армии не очень хотели служить, а родители не очень-то отпускали в армию своих детей.

«...А сейчас во все военные училища очередь стоит», - сказал Путин.

Нахимовское военно-морское училище, в отличие от большинства военно-морских училищ, не является высшим учебным заведением, а ориентировано на подготовку воспитанников к учебе в военных вузах наподобие суворовских военных училищ. В училище обучение состоит из двух частей: программы средней школы за 5-й - 11-й классы и специальной военно-морской подготовки. По окончании училища его выпускникам не присваивается офицерское звание. Срок обучения - семь лет.