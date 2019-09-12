Новак заявил, что ситуация с OPAL повлияет на переговоры по газу в Брюсселе

Решение Европейского суда об ограничении мощностей газопровода OPAL повлияет на переговоры между Россией, Украиной и Евросоюзом в Брюсселе 19 сентября. Об этом заявил министр энергетики РФ Алекасндр Новак.

«Я думаю, конечно, с точки зрения переговоров эта ситуация будет учитываться, потому что это, на мой взгляд, такое решение, которое затрагивает в целом ситуацию с энергоснабжением европейских стран, с потоками газа и поставок газа», - сказал он.

Министр также отметил, что важно понять юридическую оценку подобного решения со стороны Еврокомиссии. Россия, по его словам, официально отреагирует на ситуацию после заключения юристов «Газпрома» и министерства энергетики.

«Сейчас идет юридическая проработка этого вопроса на уровне и юристов компании, и юристов министерства энергетики, поэтому мы прокомментируем эту ситуацию как только будут даны соответствующие заключения», - пояснил Новак в эфире телеканала «Россия-1».

Суд Евросоюза ранее отменил решение Еврокомиссии от 2016 года, которое давало России право использовать OPAL на полную мощность. Глава министерства энергетики в Польше Кшиштоф Тхужевский тогда отметил, что новое заключение суда «прекращает монополию "Газпрома" в Европе».

Трубопровод-отвод OPAL объединяет «Северный поток» с газотранспортной системой Центральной и Западной Европы. Много лет Россия имела право на использование 50% мощностей газопровода, осенью 2016 года по решению Еврокомиссии «Газпрому» разрешили использовать еще 40%.

Трехсторонняя встреча по газу на уровне министров энергетики в формате Россия – Украина – ЕС пройдет в бельгийском Брюсселе 19 сентября. Россию на ней будут представлять Новак и глава «Газпрома» Алексей Миллер.