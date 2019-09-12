Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Новак заявил, что ситуация с OPAL повлияет на переговоры по газу в Брюсселе

Анна Касаткина
15:54 12.09.2019
Россия официально отреагирует на решение Европейского суда после заключения юристов.
Новак заявил, что ситуация с OPAL повлияет на переговоры по газу в Брюсселе
© Фото: gazprom.ru

Решение Европейского суда об ограничении мощностей газопровода OPAL повлияет на переговоры между Россией, Украиной и Евросоюзом в Брюсселе 19 сентября. Об этом заявил министр энергетики РФ Алекасндр Новак.

«Я думаю, конечно, с точки зрения переговоров эта ситуация будет учитываться, потому что это, на мой взгляд, такое решение, которое затрагивает в целом ситуацию с энергоснабжением европейских стран, с потоками газа и поставок газа», - сказал он.

Министр также отметил, что важно понять юридическую оценку подобного решения со стороны Еврокомиссии. Россия, по его словам, официально отреагирует на ситуацию после заключения юристов «Газпрома» и министерства энергетики.

«Сейчас идет юридическая проработка этого вопроса на уровне и юристов компании, и юристов министерства энергетики, поэтому мы прокомментируем эту ситуацию как только будут даны соответствующие заключения», - пояснил Новак в эфире телеканала «Россия-1».

Суд Евросоюза ранее отменил решение Еврокомиссии от 2016 года, которое давало России право использовать OPAL на полную мощность. Глава министерства энергетики в Польше Кшиштоф Тхужевский тогда отметил, что новое заключение суда «прекращает монополию "Газпрома" в Европе».

Трубопровод-отвод OPAL объединяет «Северный поток» с газотранспортной системой Центральной и Западной Европы. Много лет Россия имела право на использование 50% мощностей газопровода, осенью 2016 года по решению Еврокомиссии «Газпрому» разрешили использовать еще 40%.

Трехсторонняя встреча по газу на уровне министров энергетики в формате Россия – Украина – ЕС пройдет в бельгийском Брюсселе 19 сентября. Россию на ней будут представлять Новак и глава «Газпрома» Алексей Миллер.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата11.09.2019, 13:01
В Кремле опровергли наличие у Смоленкова доступа к секретной информации
Дата12.09.2019, 08:02
Небо на замке: в Астраханской области стартовали исторические учения России и Сербии
Дата12.09.2019, 03:30
Хабиб Нурмагомедов прилетел в Махачкалу: видео
Дата02.09.2019, 17:31
От Су-57 до МС-21: главные новинки авиасалона МАКС-2019 в фотографиях
Дата12.09.2019, 12:04
Новейший корвет «Алдар Цыденжапов» спустили на воду на Дальнем Востоке
Дата11.09.2019, 17:29
В Москве прошла презентация выставки, посвященной жизни маршала Малиновского
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
«Остров Матуа»
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2018»
Проверь себя: Национальное бюро кредитных историй призывает россиян следить за своей финансовой репутацией
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: info@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.