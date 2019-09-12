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«Ни секунды слабости»: видео обращения Путина к ополченцам в Дагестане в 1999 году

Наталия Майорова
15:46 12.09.2019
Сегодня, 12 сентября, Путин встретился с ополченцами, которые участвовали в боевых действиях против террористов 20 лет назад.
© Видео: ТРК Звезда © Фото: ТРК Звезда

Российский президент Владимир Путин рассказал, что после встречи с ополченцами из Ботлиха в Дагестане в 1999 году уверился в том, что террористические группировки будут уничтожены. Он обратился к дагестанцам и попросил беречь память об этих событиях.

Сегодня, 12 сентября, Путин встретился с ополченцами, которые участвовали в боевых действиях против террористов в 1999 году.

«Я вспоминаю те события, я совершенно искренне говорю, это не для красного словца: для меня было чрезвычайно важно то, что здесь произошло. Это была абсолютно принципиальная вещь, потому что я увидел, что люди поддерживают, я понял, что люди готовы идти на самые большие жертвы ради своего Отечества», - сказал российский лидер.

Он подчеркнул, что именно в тот момент стало понятно, что «никакие террористы нас не возьмут, шансов у них нет». В свою очередь, ополченцы рассказали президенту, что сохраняют свой штаб, а участники боевых действий тех лет продолжают встречаться в нем.

Президент поблагодарил ополченцев за эти слова и добавил, что есть вещи, которые нельзя переврать и забыть.

«Если мы забываем что-то, то это что-то забытое к нам может потом вернуться. А если помним, знаем, что нас где-то ждет какая-то опасность, то у нас есть все шансы это предотвратить», - отметил российский лидер.

Кроме того, сегодня было опубликовано видео 20-летней давности, на котором Путин обращается к ополченцам в солдатской палатке. Тогда он отмечал, что нельзя позволять проявляться слабости, а также пообещал выпить стопку водки, но когда все задачи будут решены. Сегодня российский лидер сдержал свое слово.

«Мы с вами не имеем права позволить ни секунды слабости. Если мы это сделаем, тогда получается, что те, кто погиб - погиб напрасно. Я предлагаю сегодня эту стопку поставить. Мы обязательно выпьем за них, но потом - когда эти задачи будут решены», - говорил он в 1999 году.

В этом году исполняется 20 лет вторжению в Дагестан боевиков со стороны Чечни: под командованием Шамиля Басаева и Хаттаба они вторглись в республику 7 августа 1999 года с целью «освобождения мусульман».

В связи с этим Путин прибыл в Дагестан для участия в мероприятиях, посвященных 20-й годовщине отражения нападения боевиков на республику. Из аэропорта Махачкалы Владимир Путин отправился в село Ботлих, где установлен мемориал погибшим участникам народного ополчения. 

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