В США задержали первых энтузиастов, пытавшихся «штурмовать» «Зону 51»

В США арестовали двух молодых людей из Нидерландов, которые хотели пересечь границу «Зоны 51». В их автомобиле обнаружили дрон, камеру и ноутбуки.

Полиция остановила юношей в возрасте 20 лет и 21 года примерно в пяти километрах от охраняемой зоны. Стражам порядка задержанные сообщили, что видели запрещающие знаки, но все равно решили осмотреть место.

Оба молодых людей - YouTube-блогеры, на их каналы подписаны десятки тысяч человек. Один из них заявляет подписчикам, что «путешествует по миру в поисках наиболее захватывающих приключений», пишет Dutch News.

Засекреченная военная база «Зона 51» находится в штате Невада примерно в 140 километрах от Лас-Вегаса и является объектом множества теорий заговора. Самой популярной стала легенда о том, что на ее территории якобы проводятся опыты над инопланетянам и хранятся космические корабли пришельцев.

Летом в Facebook энтузиасты призвали всех желающих взять военную базу штурмом и «освободить инопланетян». Свою готовность поучаствовать в прорыве выразили миллионы человек со всего света. Позже социальная сеть удалила страницу мероприятия как противоречащую правилам сообщества.