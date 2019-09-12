Исследователь обнаружил «секретные» фотографии из личного архива участников группы Дятлова

Исследователь-энтузиаст Валентин Дегтерев открыл новый «пласт» в тайне гибели группы Дятлова. В своем блоге мужчина отметил, что за все время, которое он посвятил поиску разгадки, у него накопился огромный объем фотографий и документов, связанных с этим делом.

«Все эти материалы относятся к историческим документам. Они не имеют хозяина и априори не могут быть предметом коммерческого интереса», - пишет он.

По словам Дегтерева, в его распоряжении якобы оказались ранее «неизвестные широкому кругу читателей фотографии».

«Только некоторые из них вы могли увидеть в широком доступе, но их тут будет очень немного. Я считаю, что каждый из вас имеет право самостоятельно ознакомиться с фотодокументами ушедшей эпохи. В конечном счете это вы будете решать, насколько они важные, как раскрывают картину великой драмы, случившей в далеком 1959 году на Северном Урале», - добавил он.

Среди опубликованных снимков фотографии обожженных верхушек деревьев, поисковых работ и другие.

«Часть из них ранее не публиковались вообще. Снимки дают понять то, насколько масштабным было само это мероприятие. Конечно, при таком количестве народа, в него вовлеченного, не было шанса сохранить все это в секретности. Впрочем, видимо, такой цели у следствия и не было», - заключает исследователь в своем блоге.

Валентин Дегтерев известен как любитель конспирологических теорий, которые не подтверждены научными фактами. На счету исследователя десятки различных версий гибели группы Дятлова, ни одну из которых к настоящему времени нельзя назвать достоверной.

Трагедия произошла в окрестностях горы Холатчахль на севере Свердловской области, по предположениям специалистов, в ночь на 2 февраля 1959 года. Группа туристов под руководством Игоря Дятлова, в состав которой входили девять человек, погибла при невыясненных обстоятельствах. В настоящее время насчитываются десятки различных версий произошедшего.