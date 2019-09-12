Путин выполнил обещание и выпил вместе с ополченцами в Дагестане

Российский президент Владимир Путин в четверг, 12 сентября, сдержал свое обещание 20-летней давности: глава страны выпил стопку водки в селе Ботлих вместе с ополченцами, принимавшими участие в боевых действиях в Дагестане. Речь идет об обещании президента РФ, которое он дал в 1999 году: тогда он посетил республику и оставил там стопку нетронутой.

Сегодня в Дагестане отмечают 20-ю годовщину разгрома террористической группировки под командованием Шамиля Басаева и Хаттаба. В 1999 году они вторглись на территорию республики с целью «освобождения мусульман».

Первый удар пришелся на Ботлихский район. По данным ФСБ РФ, от действий террористов погибли 280 силовиков, почти 800 военнослужащих получили ранения.

Накануне сообщалось, что из аэропорта Махачкалы Владимир Путин отправился в село Ботлих, где установлен мемориал погибшим участникам народного ополчения. Там он пообщался со свидетелями тех трагических событий и возложил цветы.