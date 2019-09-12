В России создадут единую цифровую платформу для туристов

В России задумались о создании единой цифровой платформы для туристов, где можно было бы удовлетворить любой запрос для предстоящего путешествия: бронь отеля, покупка билетов, поиск гида, пишут «Известия».

В Ростуризме считают, что на данный момент отрасли необходима цифровизация, поскольку путешественник, интересующийся отдыхом в России, не сможет найти качественный контент.

«Нужна большая единая доверенная цифровая среда, где турист мог бы найти любой тур, который ему был бы интересен», — сказала глава Федерального агентства по туризму (Ростуризм) Зарина Догузова.

Догузова отметила, что важнейшей задачей для специалистов отрасли является маркетинговое продвижение «туристических магнитов» России.

Ранее Зарина Догузова озвучила основные задачи в своей работе. По ее мнению, Россия должна стать такой страной, чтобы иностранцу при планировании своей очередной поездки первой приходила бы в голову именно она.