Апокалипсис наяву: ураган «Дориан» уничтожает Багамские острова

Ураган «Дориан» со всей силой обрушился на Багамские острова, которые в эти минуты превратились в гигантскую зону стихийного бедствия. Штормовой ветер с корнем вырывает деревья из земли и крушит на своем пути дома и другие строения. Улицы превратились в бушующие реки, по которым плывут многочисленные обломки и автомобили. Из-за аномальных ливней видимость сильно ограничена, а находиться на улице смертельно опасно.

Скорость ветра в эпицентре «Дориан» превышает 250 километров в час. По этому показателю буря уже стала сильнейшей за последние десятилетия. В это легко поверить, глядя на видеокадры, которые заполонили социальные сети. На восточном побережье США объявлена чрезвычайная ситуация. Жители штатов Флорида, Джорджия и Южная Каролина спешат в укрытия.

Продвижение гигантской воронки по восточной части Атлантического океана можно наблюдать в режиме реального времени на сайте Национального центра США по отслеживанию ураганов. Эксперты предупредили, что вихрь достиг пятого, наивысшего уровня мощности.