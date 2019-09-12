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«Руку собирали»: супруга актера Горонка рассказала о его состоянии

Ян Брацкий
14:38 12.09.2019
Актеру проведены сложнейшие операции по вживлению титановых пластин в раздробленные кости руки.
© Видео: ТРК Звезда © Фото: markgoronok, instagram

Супруга актера Марка Горонка, который сыграл главные роли в таких фильмах, как «Ты у меня одна» и «Все будет хорошо», рассказала «Звезде» о лечении своего мужа. Сейчас он находится в больнице, где хирурги пытаются спасти руку, серьезно пострадавшую после ДТП на трассе под Санкт-Петербургом. В автомобиль, в котором актер ехал со своей пожилой матерью, врезалась иномарка.

«Марку вчера была проведена вторая операция на руке. Он чувствовал себя намного лучше, потому что действовала послеоперационная анестезия. Пока наблюдаем за рукой, в которую установили вторую пластину. Первая была в плечевой кости, вторая - в лучевой. В обоих случаях руку собирали с использованием проволоки, так как переломы веерно-осколочные, с раздроблением костей», - рассказывает супруга актера Анна.

Тяжелые повреждения получила и мать Горонка, которая также находится в хирургическом отделении с диагнозом «перелом шейки бедра». Женщина нуждается в постоянном уходе и дорогостоящей реабилитации.

«Врачи рекомендуют делать протезирование, это лучший вариант и наш следующий расходный шаг. Месяца полтора она должна быть в больнице, где с ней находится сиделка. С Марком я надеюсь на отсутствие осложнений, и он под присмотром. Правда, на два месяца он выпадет из рабочей колеи. У него были наметки, подписаны контракты по спектаклю, опять это все переносится и упирается в финансовый вопрос, к сожалению», - констатирует Анна.

Сейчас материальную помощь семье российского актера оказывают друзья и поклонники его творчества. Анна рассчитывает на скорейшее выздоровление Марка и его возвращение в строй.

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