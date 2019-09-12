ЕС продлил индивидуальные санкции против России
Ограничительные меры действуют до 15 марта 2020 года.
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Евросоюз продлил индивидуальные санкции против России. В настоящее время санкции введены в отношении 170 физических и 44 юридических лиц.
Причину такого решения в ЕС связали с обвинениями в «подрыве независимости Украины».
Между тем ранее представитель российского МИД Мария Захарова отмечала, что продление ЕС антироссийских санкций невыгодно в первую очередь самому Евросоюзу.
По ее словам, сейчас перед Европейским союзом стоит немало проблем. Среди них, например, Brexit. В связи с этим «растягивать санкции в отношении РФ» попросту непродуктивно.