ЕС продлил индивидуальные санкции против России

Евросоюз продлил индивидуальные санкции против России. В настоящее время санкции введены в отношении 170 физических и 44 юридических лиц.

Причину такого решения в ЕС связали с обвинениями в «подрыве независимости Украины».

Между тем ранее представитель российского МИД Мария Захарова отмечала, что продление ЕС антироссийских санкций невыгодно в первую очередь самому Евросоюзу.

По ее словам, сейчас перед Европейским союзом стоит немало проблем. Среди них, например, Brexit. В связи с этим «растягивать санкции в отношении РФ» попросту непродуктивно.