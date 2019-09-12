Китай вывел на орбиту три спутника для наблюдений за Арктикой

Китай в четверг при помощи ракеты-носителя «Чанчжэн-4» вывел на орбиту три спутника для экологического мониторинга и наблюдения за Арктикой. Об этом сообщила Китайская корпорация космической науки и техники (CASC).

Запуск производился с космодрома Тайюань в северной провинции Шаньси в 11:26 по местному времени (07:26 по московскому времени). Все спутники, в том числе микроспутник по кодовым названием BNU-1 («Цзинши-1»), успешно вышли на заданную орбиту.

С их помощью китайские специалисты намерены собирать данные о природных ресурсах, предупреждать о стихийных бедствиях и климатических изменениях, а также наблюдать за городским строительством в регионе.

Малый спутник BNU-1 был сконструирован Пекинским педагогическим университетом совместно с шэньчжэньской компанией аэрокосмических технологий «Дунфанхун девелопмент» и промышленным объединением «Чанчэн». Его вес составляет всего десять килограммов, благодаря встроенным камерам видеонаблюдения спутник «способен обеспечить полное покрытие обоих полюсов Земли». Два других спутника ZY-1 02D, запущенные также сегодня, принадлежат Шанхайской частной космической технологической компании.

Работу всех трех спутников контролирует Объединенный исследовательский центр университетских полярных исследований Китая.