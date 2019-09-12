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Экспедиция Северного флота нанесла на карту новый остров в Арктике

Александр Пешков
14:18 12.09.2019
Экспедиция Северного флота подтвердила образование нового острова вместо полуострова Литтрова острова Галля.
Экспедиция Северного флота нанесла на карту новый остров в Арктике
© Фото: pixabay

Экспедиция Северного флота подтвердила существование нового острова и пролива на Земле Франца-Иосифа, сообщили в пресс-службе СФ. Остров образовался из-за таяния ледника, который соединял его с материком.

«Ледник, соединявший остров с материком, растаял. Ранее пролив был покрыт снегом и льдом и не виден. Новые объекты отмечены на картах, информация будет доведена до мореплавателей, позже коррективы будут внесены на все официальные карты. Это уже не первое подобное открытие в текущем сезоне», - сообщили в пресс-службе.

В августе сообщалось, что гидрографы комплексной экспедиции Северного флота подтвердили открытие пяти островов архипелага Новая Земля. Они находятся в бухте Визе на западном Карском морском побережье острова Северный Новой Земли в районе ледника Вылки (Нансена).

Всего за последние несколько лет специалисты Северного флота совершили 34 географических открытия.

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