Экспедиция Северного флота нанесла на карту новый остров в Арктике

Экспедиция Северного флота подтвердила существование нового острова и пролива на Земле Франца-Иосифа, сообщили в пресс-службе СФ. Остров образовался из-за таяния ледника, который соединял его с материком.

«Ледник, соединявший остров с материком, растаял. Ранее пролив был покрыт снегом и льдом и не виден. Новые объекты отмечены на картах, информация будет доведена до мореплавателей, позже коррективы будут внесены на все официальные карты. Это уже не первое подобное открытие в текущем сезоне», - сообщили в пресс-службе.

В августе сообщалось, что гидрографы комплексной экспедиции Северного флота подтвердили открытие пяти островов архипелага Новая Земля. Они находятся в бухте Визе на западном Карском морском побережье острова Северный Новой Земли в районе ледника Вылки (Нансена).

Всего за последние несколько лет специалисты Северного флота совершили 34 географических открытия.