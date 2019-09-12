В США ограничили продажу вейпов

Власти США решили ограничить продажу вейпов - электронных устройств, заменяющих курильщикам сигареты.

На этот шаг в Америке решили пойти после серии смертей и сотен случаев скоротечных заболеваний у людей, пользующихся устройствами. За последние дни в стране умерли по меньшей мере пять человек.

Между тем президент США Дональд Трамп заявил, что намерен добиваться полного запрета некоторых видов ароматических курительных смесей и электронных сигарет. Ввести запрет на электронные сигареты могут уже через несколько недель.

В российском же Минздраве в настоящее время рассматривается вопрос о том, чтобы на вейпы, кальяны и электронные сигареты распространялись те же требования, что и на табачные изделия.