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Нечеловеческая хватка: эксперты оценили перспективы замены людей роботами

Ян Брацкий
13:58 12.09.2019
Под угрозой исчезновения десятки специальностей, в которых автоматика может полностью заменить человека.
© Видео: ТРК Звезда © Фото: ТРК Звезда

Согласно последним исследованиям, в ближайшие годы без работы могут остаться миллионы людей. Дело в том, что человеческий труд стремительно заменяют умные машины, которые уже активно применяются в гостиничном и ресторанном бизнесе, на производстве и в сельском хозяйстве, а также в розничной торговле.

На выставке, посвященной новым технологиям, экскурсовод Артур Жуков остался не у дел. Его заменил робот, который рассказывает посетителям о новинках индустрии.

«Когда меня поставили перед фактом, что это будет робот, я не смог представить, как он будет справляться с несколькими вопросами одновременно», - рассказывает экскурсовод.

Машины уже давно ведут явную борьбу с людьми за рабочие места. Если раньше они скромно трудились на скрытых от глаз конвейерах, то сегодня приветствуют посетителей при входе в банки, гостиницы или деловые центры. Роботы даже летают в космос, чему пример - недавняя экспедиция скайбота по имени Федора на МКС. Не успел он вернуться на Землю, а ему на смену готовят нового автоматизированного космонавта. 

Ученые уже называют сроки, когда 20 миллионов россиян - а это половина занятого трудом населения страны - уступят свои рабочие места умным машинам. Это должно произойти уже через семь лет.       

«Безусловно, речь не идет о тотальной безработице. Речь идет о том, насколько мы готовы конкурировать с новыми технологиями, насколько мы готовы переобучаться, использовать их и так далее», - успокаивает ведущий научный сотрудник РАНХиГС Степан Земцов.

Автоматизация уже вытесняет людей из сельского хозяйства, откуда, гонимые роботами, они переходят в сервисные компании. В будущем все рискуют уйти в бессрочный отпуск. 

«Все немного недооценивают роботов и думают, что если заменить профессии, то люди будут отдыхать, роботы будут заниматься делами. Но от безделья люди придумывают себе обычно что-то вроде войны или какие-то другие агрессивные занятия», - опасается психолог Александра Батурина.

Постепенно робот из забавной высокотехнологичной игрушки превращается в настоящего конкурента. Он педантичен, исполнителен, дисциплинирован и ему не грозит усталость.

Специалисты полагают, что сферы, в которых много рутинных, однообразных действий, будут автоматизированы раньше остальных. Без работы могут оказаться сотрудники в обрабатывающих производствах, в сельском и лесном хозяйстве, под угрозой исчезновения профессии продавца и горняка.

«Появляются новые рабочие места. Кассиров становится чуть меньше, но становится больше тех людей в перспективе, которые обслуживают технические процессы», - заявляет руководитель молодежного направления сервиса по поиску работы Ирина Святицкая.

Оптимизм рекрутеров разделяют ученые, которые считают, что в России к приходу эры машин люди успеют подготовиться. Найдут новые направления для применения сил, научатся развивать свои уникальные творческие способности.

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