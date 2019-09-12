Боевики трех украинских батальонов сложили оружие

Боевики трех украинских подразделений - имени шейха Мансура, ОУН-УПА* и 8-го батальона Украинской добровольческой армии, - находящихся в Донбассе с 2014 года, сложили оружие. Сюда же вошли несколько представителей «Правого сектора»*.

Все батальоны отличались жестокостью и неподчинением украинской власти. В их арсенале имелись гранатометы, пистолеты, автоматы, патроны и мины общим весом десять тонн - все они сегодня сданы Национальной полиции.

Процесс передачи вооружения был зафиксирован, уточнили в пресс-службе ведомства. В ходе сдачи оружия на месте присутствовали руководство Нацполиции, полиция Донецкой области, а также сотрудники Службы безопасности Украины.

Кроме того, сюда же пригласили следователей и работников саперной службы. Как сообщили в украинском МВД, это результат разъяснительной работы после смены власти в стране, а также на фоне намеченных на ближайшие недели переговоров в «нормандском формате» по урегулированию ситуации в юго-востоке Украины.

В то же время ситуация в регионе остается напряженной. С 11 на 12 сентября украинские военные обстреляли четыре поселка в Донецкой области. Во время атаки пострадали три сотрудника МЧС. Также боевики армии Украины открыли огонь по представителям Народной милиции ЛНР. Один человек скончался по пути в больницу.

*«Правый сектор», ОУН-УПА - экстремистские организации, запрещены в РФ