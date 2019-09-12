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МИД назвал спекуляциями историю вокруг Смоленкова

Кристина Волкова
13:27 12.09.2019
В ведомстве при этом отметили, что подобные ситуации по мере приближения к выборам в США, скорее всего, будут возникать.
МИД назвал спекуляциями историю вокруг Смоленкова
© Фото: Илья Питалев, РИА Новости

В Министерстве иностранных дел России назвали спекуляциями на пустом месте историю с «американским шпионом» Олегом Смоленковым. Об этом журналистам заявил замглавы ведомства Сергей Рябков.

Дипломата, в частности, рассмешило, что вокруг одного небольшого эпизода, который не заслуживает внимания, раздули целую историю с привязкой ко времени и графикам.

«Мелькали рассуждения о так называемом российском вмешательстве в американские избирательные процессы: это все сугубо спекуляции на пустом месте и очередная попытка использовать "российский материал" и "российский повод"», - заявил Рябков.

Он добавил, что подобные ситуации по мере приближения к американским выборам, скорее всего, будут возникать.

«Будут искать российские следы, какие-то российские непонятные вовлеченности или нашу причастность к чему-то», - продолжил он.

По словам замглавы МИД, Соединенные Штаты вертят «одну и ту же шарманку, и она все равно рано или поздно сломается», поскольку «российские следы» уже всем надоели. В целом же эта ситуация, отметил Рябков, стала очередным поводом для нагнетания недоверия в отношениях с Москвой со стороны Вашингтона.

Напомним, телеканал CNN со ссылкой на неназванные источники в Белом доме сообщил, что силами Центрального разведывательного управления в рамках спецоперации, якобы проведенной в 2017 году, был вывезен гражданин России - информатор американской спецслужбы. При этом американские СМИ утверждают, что Смоленков был сотрудником Администрации Президента РФ и якобы имел доступ к первым лицам страны.

В Москве, в свою очередь, подтвердили информацию о том, что Смоленков работал в администрации, однако его должность не относилась к категории высших, а сам он не имел доступа к секретной информации.

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