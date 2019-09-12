Психотерапевт перечислил негативные последствия сокращения рабочей недели

Внедрение четырехдневной рабочей недели негативным образом скажется на здоровье россиян. В этом уверен руководитель психотерапевтического реабилитационного центра для зависимых людей, врач-психотерапевт Юрий Вяльба. В разговоре со «Звездой» медик заявил, что смена устоявшегося режима труда и отдыха подорвет иммунитет большинства россиян.

«Человек, как и всякое живое существо, имеет свой биологический ритм. С рассветом наступает активизация всех процессов, и к исходу дня наблюдается их поэтапное снижение. Когда человек работает, его организм подстраивается под определенный темп, и для него это безопаснее, чем рваные циклы активности и расслабления», - считает он.

Врача-реабилитолога беспокоит не только вопрос сбоя энергетического ритма, но и то, чем граждане будут заниматься в дополнительный выходной. В качестве примера Юрий Вяльба приводит новогодние каникулы, в течение которых кратно возрастает количество обратившихся за медицинской помощью в результате алкогольных и пищевых отравлений.

«Рваный ритм снижает энергетический потенциал и эмоциональное состояние. Это плохо для организма и было известно задолго до этого дня. Дневной сон, перемежающиеся периоды активности и покоя - все это ведет к снижению иммунного потенциала и развитию различных заболеваний», - подытожил эксперт.

Ранее министр труда и социальной защиты Максим Топилин оценил перспективы перехода россиян на четырехдневную рабочую неделю, заявив, что это возможно только в отдаленной перспективе и в ближайшие несколько лет вопрос решен не будет.

Изучить возможность сокращения рабочей недели до четырех дней поручил глава российского правительства Дмитрий Медведев. До конца сентября Минтруд должен представить в правительство свою позицию по этому вопросу. В частности, чиновникам предстоит оценить последствия такого решения для экономики, включая производительность труда и социальную сферу.