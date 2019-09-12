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Роскосмос рассекретил документы о лунной программе СССР

Кирилл Кунецкий
13:18 12.09.2019
Ровно 60 лет назад с Байконура стартовал советский аппарат «Луна-2».
Роскосмос рассекретил документы о лунной программе СССР
© Фото: Роскосмос

Роскосмос сегодня опубликовал рассекреченные документы о первой советской лунной программе. Среди них записка М. К. Тихонравова «Об искусственном спутнике Земли», справка о траекториях полета к Луне, постановление ЦК КПСС и СМ СССР о разработке первых космических аппаратов и другие. С полным списком документов можно ознакомиться на сайте госкорпорации.

Подчеркивается, что документы, опубликованные на сайте госкорпорации,  позволяют «восстановить обстоятельства, логику и дух первой советской лунной программы».

В госкорпорации также отмечают, что публикация приурочена к 60-й годовщине пуска ракеты-носителя «Восток-Л». Двенадцатого сентября 1959 года ракета с  межпланетной станцией «Луна-2» стартовала с Байконура, а два дня спустя советская станция впервые в истории достигла поверхности Луны.

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