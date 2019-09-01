Фургон смерти: в Техасе неизвестный устроил массовую стрельбу из окна автомобиля

В американском штате Техас неизвестный устроил стрельбу по случайным автомобилям из почтового фургона. Погибло пять человек и десятки пострадали.

Инцидент произошел около 16.00 31 августа (около 00.00 1 сентября по мск). Изначально в полиции сообщили, что двое двигались по шоссе, соединяющем города Мидленд и Одесса, и стреляли в случайные автомобили. Один из преступников находился в небольшом грузовике, второй – в угнанном почтовом фургоне. Позже эту информацию опровергли, уточнив, что стрелок был один.

Подозреваемого удалось ликвидировать, отмечает TheTexasTribune. По последним данным, в результате стрельбы погибло пять человек, количество раненых, по разным оценкам, достигает от 20 до 30. В числе пострадавших – один представитель правоохранительных органов.

На ситуацию отреагировал губернатор Техаса Грег Эббот, который назвал нападение «трусливым и бессмысленным» и заявил, что направляется в Одессу. О произошедшем также информировали президента США Дональда Трампа.

Города Мидленд и Одесса находятся чуть менее, чем в 200 километрах от техасского города Эль-Пасо, где в начале августа произошла стрельба в гипермаркете Walmart. Тогда погибли 22 человек и еще более 25 пострадали.